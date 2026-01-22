Schulen in Stuttgart: Anmeldung für 5. Klasse – Wiederholt sich der Ansturm auf die Realschulen?
1
Realschulen haben volle Klassen – wie an der Fritz-Leonhardt-Realschule (oben links), aber auch an der Robert-Koch-Realschule von Jochen Knapek (rechts). Foto: Oscar Eyb; dpa, Lg, Rettig

Die Stadt wickelt die Werkrealschule vorerst nicht ab. Stuttgarter Realschulen begrüßen das. Doch ihre fünften Klassen dürften aus zwei Gründen wohl wieder sehr voll werden.

Mit Spannung erwarten vor allem die Schulen der Sekundarstufe 1 die Anmeldezahlen für die Klasse 5. Melden Eltern ihre Kinder noch für die Werkrealschule an? Oder schreckt sie ab, dass die Stadt diese Schulform abwickeln wollte? Bildungsbürgermeisterin Isabel Fezer (FDP) hatte den Plan kurz vor Beschlussfassung vor der Weihnachtspause auf Eis gelegt.

