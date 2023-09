1 Tampons und Binden sind teuer, für manche Jugendliche – auch in Deutschland – zu teuer Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Die Stadt Filderstadt startet ein Pilotprojekt und stattet an jeder weiterführenden Schule eine Mädchentoilette mit kostenlosen Hygieneartikeln aus.











Mädchen kennen die Situation: Die Periode setzt während des Unterrichts ein – aber Tampons und Binden liegen zu Hause. In Filderstadt soll das ab sofort kein Problem mehr sein. Denn die Stadt stellt an jeder weiterführenden Schule kostenlose Hygieneartikel zur Verfügung. Diese können unkompliziert in der Mädchentoilette aus einem Spender entnommen werden. „Dies ist ein hilfreicher Service für alle Jugendlichen – insbesondere aber für Mädchen, die sich nicht selbstverständlich diese teuren Menstruationsartikel leisten können“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

In vielen Schulen konnten Mädchen auch bisher schon im Falle eines Falles Tampons oder Binden erhalten, zum Beispiel im Sekretariat oder bei der Schulsozialarbeiterin. Doch das Thema ist für viele junge Menschen ein Tabu. „Durch die Möglichkeit, Hygieneartikel jetzt direkt in der Toilette zu bekommen, soll der Zugang deutlich vereinfacht werden“, wird Andrea Münster vom zuständigen Amt für Familie, Schulen und Vereine in der Pressemitteilung zitiert.

Missbrauch könnte Fortführung des Projekts gefährden

Im Vorfeld wurden alle am Schulleben Beteiligten in die Planungen einbezogen. Während der Pilotphase, die bis Ende 2023 dauert, werden der Verbrauch sowie der Umgang mit den kostenlosen Hygieneartikeln beobachtet und dokumentiert. Andrea Münster appelliert: „Wir erwarten eine bedarfsgerechte und verantwortungsvolle Inanspruchnahme des Angebots. Eine missbräuchliche Nutzung könnte die Fortführung des Projekts und die Unterstützung unserer Schülerinnen gefährden.“

Filderstadt folgt damit dem Beispiel anderer Städte in Baden-Württemberg. Unter anderem in Tübingen, Karlsruhe, Freiburg und Heidelberg gibt es auf einigen öffentlichen Toiletten und Schultoiletten kostenlos Binden und Tampons. Die Kommunen haben damit gute Erfahrungen gemacht. In Stuttgart sind in den Rathaustoiletten kostenlose Hygieneprodukte erhältlich. Eine Vorreiterrolle nimmt Schottland ein: Dort wurde der kostenlose Zugang zu Tampons und Binden in allen Schulen und städtischen Einrichtungen gesetzlich verankert.