Schulen in Esslingen

1 Der Entwurf eines Esslinger Architekturbüros gewann den ersten Preis im Wettbewerb um den Neubau des Hauptgebäudes der Zollberg-Realschule. Foto: Stadt Esslingen

Neue Zeiten an der Zollberg-Realschule in Esslingen: Ab 2022 soll ein neues Schulhauptgebäude entstehen. Dafür wurden im Rahmen eines Architekturwettbewerbs vier Entwürfe ausgewählt. Den ersten Preis hat ein Esslinger Büro erhalten. Das bestehende Schulgebäude wird wegen zu hoher PCB-Werte abgerissen.

Esslingen - Die Querelen um die Schadstoff-Belastung, um Raum- und Unterbringungsfragen sind Vergangenheit. Nun wird an der Zukunft der Zollberg-Realschule in Esslingen gearbeitet: Für den Neubau des Schulhauptgebäudes haben Architekturbüros im Rahmen eines von der Stadt ausgeschriebenen Wettbewerbs 19 Vorschläge abgegeben. Eine Fachjury hat daraus vier Entwürfe ausgewählt, von denen einer den Zuschlag erhalten soll. Das wurde im Ausschuss für Technik und Umwelt des Gemeinderats bekannt gegeben. Das bisherige Schulhaus in der Boßlerstraße wird wegen der zu hohen PCB-Werte abgerissen.