Schulen in Baden-Württemberg: Digitaler Arbeitsplatz für Lehrkräfte ab 2024

1 Unterrichten mit Laptop und an der Tafel soll in den Schulen noch selbstverständlicher werden. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Computer hochfahren, einloggen und mit einer Anmeldung Zugang zu allen schulischen Programmen haben: In Baden-Württemberg soll das 2024 Realität für Lehrkräfte werden.











Am Computer arbeiten können Lehrkräfte in Baden-Württemberg längst. Aber das zentrale Element für einen wirklich digitalen Lehrerarbeitsplatz am Rechner hat den Pädagogen an den 4500 Schulen im Südwesten bisher noch gefehlt: die zentrale Kachel, die mit einer einmaligen Anmeldung Zugang zu allen schulspezifischen Anwendungen auf dem Rechner erlaubt, soll im nächsten halben Jahr Wirklichkeit in der Fläche des Landes werden. Das haben Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Kultusstaatssekretärin Sandra Boser (beide Grüne) angekündigt.