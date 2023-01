1 In Baden-Württemberg soll bald manchmal nicht mehr nur ein Lehrer, sondern auch ein Assistent oder freiwilliger Helfer im Klassenzimmer stehen. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Baden-Württembergs Landesregierung will die Unterrichtsqualität an den Schulen mit freiwilligen und fachfremden Helfern aufpeppen. Das findet nicht nur Beifall.















Um die Personalausstattung der Schulen im Land zu verbessern, hat das Kabinett am Dienstag beschlossen, die Zahl der Pädagogische Assistenten ab dem zweiten Schulhalbjahr zu verdoppeln und im nächsten Schuljahr 250 Plätze für ein Freiwilliges Pädagogisches Jahr an den Schulen im Südwesten zu schaffen. Das teilten Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Kultusministerin Theresa Schopper (beide Grüne) an diesem Dienstag in Stuttgart mit.