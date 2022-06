1 Kampfkunst-Flashmob auf dem Marktplatz von Esslingen Foto: Roberto Bulgrin

Mit einem Flashmob machen Esslinger auf die soziale Arbeit in Schulen aufmerksam. Dahinter steckt auch ein Jubiläum.















Der Markt für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter ist hart umkämpft. Bereits ein Jahr nach Ausbruch der Coronapandemie fehlten laut Angaben des Deutschen Instituts für Wirtschaft fast 20 000 Fachkräfte in sozialpädagogischen Berufen. Auch der Landkreis und die Stadt Esslingen suchen Personal, zum Beispiel in der Sozialarbeit in Schulen. Allerdings ist die Lage weniger dramatisch als etwa in Brennpunkt-Städten wie Gelsenkirchen.