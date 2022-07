1 Jetzt erst mal Ferien! Foto: dpa/Patrick Pleul

In den Klassenzimmern könnte es ab Herbst kälter werden. Diesmal nicht wegen Corona, sondern um Gas zu sparen. Was über den Schulstart im Herbst schon klar ist – und was nicht.















Link kopiert

Was passiert in den Schulen und anderen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, wenn im Herbst eine weitere Corona-Welle durchs Land rollt und dazu die Gas- und Stromversorgung knapp werden könnte? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie läuft der Unterricht derzeit angesichts der hohen Infektionszahlen?

Aktuell seien an keiner Schule ganze Klassen im Fernunterricht, sagt ein Sprecher des Kultusministeriums, der Unterricht finde komplett in Präsenz statt. Das Schuljahr soll für die Schülerinnen und Schüler normal zu Ende gehen. Schuljahresabschlussfeiern, feierliche Zeugnisübergaben oder Abschlussfahrten sind möglich. Eine genaue Zahl wie viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte derzeit erkrankt sind, gibt es nicht.

Was plant das Kultusministerium für den Start im Herbst?

„Zum aktuellen Stand planen wir, das neue Schuljahr so zu beginnen, wie das alte aufhört“, heißt es vom Ministerium. Man wolle die Schulen noch vor den Sommerferien zum Umgang mit der Corona-Pandemie im kommenden Schuljahr informieren.

Könnten wieder Masken und Tests kommen?

Das ist noch offen. Das Land wünscht sich allerdings, dass der Bund die Möglichkeit für den Herbst schafft, „eine entsprechende Tragepflicht anordnen zu können“, heißt es vom Sozialministerium. Man werde bei jeder Entscheidung medizinische und pädagogische Gesichtspunkte abwiegen und eine Entscheidung treffen, die dem Infektionsgeschehen angemessen sei. Auch zum Thema Testen ist noch nichts entschieden. Das Land weist aber darauf hin, dass „Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte im vergangenen Schuljahr in mehrfachen Stellungnahmen die Sinnhaftigkeit von anlasslosen Testungen an den Schulen hinterfragt“ hätten.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte Schulschließungen als letztmögliches Mittel kürzlich nicht ausgeschlossen. Wie steht das Land dazu?

„Schulschließungen und die Absage von Angeboten für Kinder/Jugendliche sollten mit ganzer Kraft vermieden werden“, sagt ein Ministeriumssprecher. Man könne es aber nicht kategorisch ausschließen, ohne die Pandemie-Lage im Herbst und Winter zu kennen. „Sollte das Infektionsgeschehen auf dem derzeitigen Niveau bleiben, keine gefährlicheren Varianten auftreten oder die wissenschaftliche Erkenntnislage nicht andere Maßnahmen erfordern, braucht es dank der Impfungen selbstverständlich auch keine Schulschließungen.“ Dies habe Kultusministerin Theresa Schopper auch vor der Kultusministerkonferenz deutlich gemacht.

Könnten Schulen geschlossen werden, um Gas und Strom zu sparen?

Auch an den Schulen im Land sollen Heizkosten gespart werden. „Wir stehen zu Energiesparmaßnahmen wie Temperaturabsenkungen mit dem Kultusministerium und mit den Städten in Austausch“, sagt der Bildungsdezernent Norbert Brugger vom Städtetag. Vor den Sommerferien falle dazu aber wohl keine Entscheidung. Ziel sei es, die Vorgaben zwischen dem Land und den Kommunen, die als Schulträger für die Gebäude zuständig sind, so gut abzustimmen, dass sie an allen Schulen einheitlich gelten. Ausnahmen kann sich Brugger etwa für Sozialpädagogische Bildungs- und Beratungszentren vorstellen, da dort besonders vulnerable Kinder unterrichtet würden. Am 25. Juli will Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei einem „Gasgipfel“ mit Kommunen, Wirtschaft und Versorgern Vorkehrungen für die drohende Energiekrise treffen.

Wie ist es mit Schulschwimmbädern?

Schwimmen ist im neuen Schuljahr wohl gefährdet. „Auch Lehrschwimmbecken können von Schwimmbadschließungen betroffen sein. In der Ölkrise 1973 fiel der Schwimmunterricht zeitweise aus“, sagt Brugger. Stuttgart etwa hat zum Betrieb der Bäder noch nichts entschieden.

Welche Tools und Plattformen stehen Schulen für Onlineunterricht zur Verfügung?

Das Land stellt den Schulen im Rahmen der digitalen Bildungsplattform die Lernmanagementsystem Moodle und itslearning zur Verfügung, bei beiden ist das Videokonferenztool BigBlueButton integriert, sowie bei itslearning das Open-Office-Paket Collabora. Bei Moodle ist eine Integration von Collabora in Arbeit. Außerdem stehen den Schulen die Mediendatenbank SESAM und der sichere Instant Messenger Threema zur Nutzung zur Verfügung. Das Kultusministerium verweist außerdem darauf, dass über Sonderprogramme rund 400 000 Endgeräte wie Tablets an die Schulen gebracht wurden. Damit käme im Land auf drei Schüler ein Endgerät, vorher hätten sich durchschnittlich elf Schüler ein Gerät teilen müssen. Mit einem Zusatzprogramm über 65 Millionen Euro fördert das Land außerdem Personalkosten für Support- und Wartungspersonal bei Schulträgern, deren Fortbildung sowie die Beauftragung Dritter mit entsprechenden Leistungen.

Wie ist die Versorgung mit Luftfiltern?

Das Land habe rund 18 000 mobile Luftreinigungsgeräte für Schulen und ungefähr 13000 für Kindertageseinrichtungen gefördert. Hinzu kommen knapp 40 000 CO2-Sensoren für Schulen sowie für etwa 23 000 CO2-Sensoren für Kindertageseinrichtungen. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg gibt es insgesamt 4 439 allgemein bildende und berufliche Schulen und 67 393 Klassen. Kitas gibt es rund 9500 im Land.

Das Land plant eine Impfkampagne für Kinder ab 5 Jahren – werden die Schulen als Impfstandorte miteinbezogen?

Grundsätzlich sei die Impfung von Kindern problemlos bei den Ärztinnen und Ärzten möglich, heißt es vom Sozialministerium. Hier bestehe über die Kinderärzte eine gute Infrastruktur in Baden-Württemberg. Wenn Eltern ihr Kind impfen lassen möchten, gebe es genug Impfstoff und genügend Anlaufstellen. „Insbesondere für die Impfung von Kindern ist es sinnvoll, wenn ein Arzt, der fachliche Expertise hat und zu dem auch ein Vertrauensverhältnis besteht, die Eltern zur Impfung der Kinder berät“, so das Ministerium.

Sollen ungeimpfte Kinder- und Jugendliche unter 18 Jahren auch weiterhin uneingeschränkt an Angeboten teilnehmen können?

Nach derzeitigem Stand seien keine Einschränkungen für ungeimpfte Minderjährige geplant, heißt es vom Sozialministerium.

Wegen des akuten Lehrermangels wurde in der Diskussion auch die Hochsetzung des Klassenteilers diskutiert, also dass mehr Schüler in eine Klasse gehen. Wie schnell wäre das umsetzbar?

Bei der Festsetzung des Klassenteilers handelt es sich um eine Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums, so ein Sprecher. Verwaltungsvorschriften könnten nur mit vorherigem Anhörungsverfahren geändert werden, was einen zeitlichen Vorlauf erforderlich mache. Sprich: Eine Umsetzung zum kommenden Schuljahr ist wohl eher schwierig. „In Ausnahmefällen hat die Schulverwaltung bereits die Möglichkeit, größere Klassen zu bilden, als der Klassenteiler vorsieht.“