1 Das Arbeiten der Schüler mit digitalen Geräten wie Tablets ist längst noch nicht in allen Schulen im Landkreis Esslingen an der Tagesordnung. Foto: dpa/Armin Weigel

Alle drei Schurwald-Kommunen investieren in die Digitalisierung ihrer Schulen. Klassenprimus Lichtenwald hat schon einen eigenen Server mit einem Schüler- und einem Lehrernetzwerk sowie einen Glasfaseranschluss.















Die digitale Schule ist in aller Munde. Und wie wichtig der Sprung ins digitale Bildungszeitalter ist, hat spätestens die Coronapandemie gezeigt, in der Unterricht phasenweise nur noch auf Distanz möglich war. Allerdings sind auch im Kreis Esslingen längst nicht alle Schulen auf dem Stand der Technik. Häufig fehlt es am WLAN, an Beamern und mobilen Endgeräten. Auf dem Schurwald haben die Bildungsträger endlich den Weg für den digitalen Unterricht frei gemacht.