Schulen: 13-jähriger Schüler nach Angriff in Bretten festgenommen

Bretten - Ein 13-jähriger Schüler steht unter Verdacht, einen Menschen an einer Schule in Bretten bei Karlsruhe verletzt zu haben. Die Polizei habe ihn außerhalb der Stadt festgenommen, sagte Polizeisprecher Ralf Eisenlohr in einem Instagram-Beitrag. Das Opfer sei leicht verletzt. Rettungskräfte behandelten es in der Schule. Details dazu waren zunächst unklar.

Die Polizei war den Angaben nach kurz nach 8.00 Uhr wegen einer Bedrohungslage ausgerückt. Die Bedrohung hatte die Pestalozzischule betroffen, ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ). In unmittelbarer Nachbarschaft sind eine Grund- und Hauptschule. Auch dort mussten Schülerinnen und Schüler zunächst in ihren Klassen bleiben.

Nach der Festnahme gab die Polizei Entwarnung. Vor Ort suchten die Einsatzkräfte noch nach möglichen Beweismitteln, wie Eisenlohr sagte.