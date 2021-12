Corona-Krise Kölner Karnevalisten üben harsche Kritik an Karl Lauterbach

Der organisierte Kölner Karneval hat harsche Kritik an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geübt. Es sei „schade, wie wenig Sie als Rheinländer über den Karneval wissen“, hieß es in einem offenen Brief des Festkomitees Kölner Karneval.