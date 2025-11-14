Schule in Nürtingen: Verdacht auf Pfefferspray – zehn Personen untersucht

1 Die Rettungskräfte untersuchten zehn Personen vor Ort. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Rettungskräfte wurden am Donnerstag zu einer Schule in Nürtingen gerufen. Zehn Schüler klagten über leichte Atemwegsreizungen.











Link kopiert

Am Donnerstagmittag wurden Rettungskräfte zu einer Schule in Nürtingen gerufen, weil einige Schüler einer Klasse über Atemwegsreizungen geklagt hatten.

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Rettungskräfte gegen 13.50 Uhr zur Schule in die Albert-Schäffle-Straße gerufen und untersuchten dort zehn Personen. Eine Weiterbehandlung in einem Krankenhaus war nicht nötig.

Das Klassenzimmer wurde durch die Feuerwehr gelüftet. Eine Messung auf mögliche Schadstoffe verlief negativ.

Bisherige Erkenntnisse der Polizei lassen vermuten, dass die Beschwerden durch das Hantieren eines Unbekannten mit einem Pfefferspray oder Ähnlichem ausgelöst worden sein könnten.