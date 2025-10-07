1 Die Polizei musste zu einem Einsatz an der Neckar-Realschule in Nürtingen ausrücken. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Die Polizei musste zu einem Einsatz an der Neckar-Realschule in Nürtingen ausrücken. In den sozialen Medien kursiert die bange Frage: Was ist an der Schule los?











Große Aufregung im Netz. Krankenwagen, Polizei und ein auf dem Sportplatz gelandeter Hubschrauber seien in der Nähe der Neckar-Realschule in Nürtingen gesichtet worden, wird in den neuen sozialen Medien geschrieben. Was ist los an der Schule, wird angstvoll gefragt.

Doch die Polizei glättet erst einmal die Wogen. Ein Hubschrauber sei nie im Einsatz gewesen – wohl aber Krankenwagen und Polizei. Denn, wie ein Pressesprecher mitteilt, soll es gegen 10.25 Uhr in der großen Pause an der Schule in der Mühlstraße zu einem Vorfall gekommen sein. Ein Schüler habe wohl einen Böller in eine Gruppe aus Mitschülern geworfen. Einige der Betroffenen hätten daraufhin ein Knalltrauma erlitten. Die Geschädigten würden vom Rettungsdienst versorgt. Ein Knalltrauma ist eine plötzliche Hörschädigung, die durch einen kurzen, heftigen Schallimpuls verursacht werden kann.