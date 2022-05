1 Um den Brandschutz zu gewährleisten, bekommt die Schule außen vier neue Fluchttreppen. Foto: /Peter Stotz

Die Schule im Scharnhauser Park ist zwar erst gut 20 Jahre alt. Doch jetzt muss die Stadt Ostfildern eine Menge Geld in die Hand nehmen, um sie sicherer zu machen. Denn es hapert auch am Brandschutz.















Die Stadt Ostfildern will auch weiterhin viel Geld für ihre Schulen in die Hand nehmen. So soll in den kommenden zwei Jahren die Schule im Park für rund 7,5 Millionen Euro saniert, erweitert und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. Der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) hat nun dem Gemeinderat empfohlen, die Vergabe der Arbeiten für Umbau und Elektroinstallation sowie den Aufbau von provisorischen Klassenräumen in Containern zu beschließen.