Schuldnerberatung im Kreis Esslingen: Sie beraten, wenn das Geld an allen Ecken und Enden fehlt

1 Daniela Hihn von der Schuldner- und Insolvenzberatung beim Kreisdiakonieverband im Landkreis Esslingen (links) und Sybille Pöml von der Schuldner- und Insolvenzberatung im Landratsamt Esslingen helfen bei Überschuldung weiter. Foto: Ines Rudel

Inflation, hohe Energiekosten und die Folgen der Corona-Pandemie: Es gibt viele Gründe, weshalb Menschen in den vergangenen Jahren in die Schuldenfalle geraten sind. So wie Karin Müller, bei der einige Probleme zusammen kamen.











Link kopiert

Irgendwann ging alles schief. Irgendwann wusste Karin Müller nicht mehr, wie sie ihre finanziellen Probleme lösen sollte. Es gab immer mehr Rechnungen, die sie nicht mehr zahlen konnte, und sie hatte keine Idee, wie sie sich aus dem Teufelskreis befreien könnte. Karin Müller heißt nicht wirklich so. Ihr Name wurde von der Redaktion geändert, weil die Frau um die 40 aus Scham und zum Schutz ihrer Kinder nicht erkannt werden will. Ihre Geschichte aber will sie erzählen – auch um anderen zu zeigen, dass die Schuldnerberatung ein Ausweg aus der Not sein kann.