Schuldenberg in Kirchheim: Gemeinderat übt sich in Verzicht und setzt bei sich selbst den Rotstift an
1
Die Stadt Kirchheim muss ihren Konsolidierungsprozess weiter fortsetzen. Foto: Stadt Kirchheim

Angesichts leerer Kassen muss in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) an allen Ecken und Kanten gespart werden. Trotzdem wächst der Schuldenberg. Wo jetzt noch investiert wird.

Die Stadt Kirchheim steht, wie viele andere Kommunen auch, vor großen finanziellen Herausforderungen. „Das bedeutet, dass wir in den kommenden Jahren noch stärker Prioritäten setzen müssen“, stimmt Oberbürgermeister Pascal Bader in seiner Weihnachtsbotschaft die Einwohnerschaft auf schwierige Zeiten ein. „Nicht alles, was wünschenswert wäre, kann auch umgesetzt werden.“

