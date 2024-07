Schulbuchbestellungen in Filderstadt: Buchhändler lesen der Stadt die Leviten

1 Die Inhaber der beiden Buchläden in Filderstadt sind enttäuscht von der Stadt: Heike Seifart, die seit drei Jahren die Buchhandlung Oesterlin in Bonlanden führt und Ulrich Straub, seit 43 Jahren Chef des Bunten Bücherladens in Bernhausen. Foto: Caroline Holowiecki

Während die Schulen in Esslingen und Leinfelden-Echterdingen Schulbücher über örtliche Läden bestellen, geht man in Filderstadt anders vor. Lokale Händler sind darüber empört. Wie die Stadt ihren Sonderweg begründet.











Bald sind Ferien. Erst im September wird die Schule dann wieder losgehen, mit neuen Lehrkräften, neuen Unterrichtsinhalten – und neuen Büchern. Um die ist in Filderstadt ein Disput entbrannt. Die Inhaber der beiden Buchläden im Ort sind enttäuscht von der Stadtverwaltung. Zum einen ist da Heike Seifart, die seit drei Jahren die traditionsreiche Buchhandlung Oesterlin in Bonlanden führt, zum anderen Ulrich Straub, seit 43 Jahren Chef des Bunten Bücherladens in Bernhausen. Sie monieren, dass sie bei den Sammelbestellungen der Schulen oftmals nicht zum Zug kommen. „Letztes Jahr ging der größte Auftrag für 80 000 Euro an einen Online-Buchhändler“, sagt Heike Seifart. Auch in diesem Jahr seien Aufträge an einen Filialisten oder an einen Laden im Nachbarort gegangen.