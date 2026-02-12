Schulbegleitungen in Stuttgart: Stadt zeigt Arbeiter-Samariter-Bund an – „strafrechtliche Schritte notwendig“
1
Bei einer Protestaktion im Rathaus haben Eltern und Kinder auf ihre Situation aufmerksam gemacht – und eine schnelle Lösung sowie eine Entschuldigung gefordert. Foto: Lichtgut/Kovalenko

Viele Kinder mit Behinderung können nicht zur Schule, weil sie keine Schulbegleitung haben. Die Aussagen von Stadt und ASB widersprechen sich. Jetzt gibt es eine Strafanzeige.

Die Landeshauptstadt hat Strafanzeige gegen den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) gestellt. Darüber informiert der Sprecher Sven Matis in einer Pressemitteilung. Der ASB hatte im Auftrag der Stadt Leistungen der Schulbegleitung übernommen. Das Vertragsverhältnis war Anfang Februar fristlos gekündigt worden. Der Grund dafür war nach Aussagen der Stadt „ein gesetzlich normierter außerordentlicher Kündigungsgrund“.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.