Schulbegleitungen in Stuttgart: Stadt zeigt Arbeiter-Samariter-Bund an – „strafrechtliche Schritte notwendig“

Viele Kinder mit Behinderung können nicht zur Schule, weil sie keine Schulbegleitung haben. Die Aussagen von Stadt und ASB widersprechen sich. Jetzt gibt es eine Strafanzeige.
Die Landeshauptstadt hat Strafanzeige gegen den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) gestellt. Darüber informiert der Sprecher Sven Matis in einer Pressemitteilung. Der ASB hatte im Auftrag der Stadt Leistungen der Schulbegleitung übernommen. Das Vertragsverhältnis war Anfang Februar fristlos gekündigt worden. Der Grund dafür war nach Aussagen der Stadt „ein gesetzlich normierter außerordentlicher Kündigungsgrund“.