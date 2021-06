1 Ab Montag ist im Kreis Esslingen wieder Präsenzunterricht erlaubt. Foto: dpa

Das Ende der Ferien bedeutet auch für Schülerinnen und Schüler wieder ein Stück Normalität. Sie dürfen ab Montag wieder Unterricht im Klassenzimmer haben. Weil an den Real- und Gemeinschaftsschulen am Dienstag die Abschlussprüfungen beginnen, haben in Esslingen diese Schularten aber noch bis Mittwoch Wechselunterricht.

Esslingen - In der Pandemie mussten Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern und Kindern immer wieder umplanen, oft genug sehr kurzfristig. Kaum waren die Schulen auf, mussten sie auch schon wieder schließen. Mal durften nur die Jüngeren in den Präsenzunterricht, mal gab es Wechselunterricht für alle. Nach zwei Wochen Pfingstferien beginnt am Montag wieder die Schule. Erstmals seit Dezember dürfen wieder alle Schülerinnen und Schüler in die Klassenzimmer. Denn seit Freitag liegen die Inzidenzahlen im Landkreis Esslingen stabil unter 50 und es darf nun auch im Schulbetrieb gelockert werden. Alle Esslinger Gymnasien und ein Großteil der Grundschulen werden ab Montag Präsenzunterricht machen. An den Gemeinschafts-, Werkreal- und Realschulen gibt es allerdings noch bis einschließlich Mittwoch Wechselunterricht. Ein Teil der Schülerschaft hat somit noch Fernunterricht. Denn in diesen Schularten beginnen genauso wie in den Hauptschulen ab Dienstag landesweit die Abschlussprüfungen. „Aufgrund der Prüfungssituation brauchen wir einfach noch mehr Zeit für die Organisation“, sagt Christel Binder, geschäftsführende Schulleiterin der Esslinger Grund-, Real-, Gemeinschafts- und Sonderschulen. Unklar ist beispielsweise noch die Raumsituation. Denn eine neue Corona-Verordnung Schule ist zwar vom Kultusministerium angekündigt worden, bis Freitag lag sie aber noch nicht vor. Das bedeutet, dass die Schulen für die Prüfungen noch mit dem Abstandsgebot planen und die Prüflinge unter Umständen auf mehrere Zimmer verteilen müssen. Bei allen Öffnungsschritten räumt das Kultusministerium den Schulleitungen ausdrücklich eine Übergangsfrist von drei Tagen ein, um die Neuerungen umzusetzen. „Wir begrüßen den vollen Präsenzunterricht. Die Kinder brauchen das dringend, vor allem das soziale Miteinander“, sagt Christel Binder, Rektorin der Schule Innenstadt. Da die Haupttermine des Abiturs vorbei sind, können die Gymnasien schneller reagieren. „Wir wollen sofort aufmachen, jede Woche in der Schule zählt. Das sind wir den Kindern einfach schuldig“, sagt Jörg Leihenseder, Rektor des Schelztor-Gymnasiums und geschäftsführender Schulleiter der Esslinger Gymnasien. „Und auch wir Lehrer möchten endlich wieder Schüler hier haben.“