Schulbeginn in Esslingen

1 In kleinen Gruppen können Jugendliche ihre individuellen Wissenslücken angehen: Die Lernbrücke in der Innenstadtschule mit Jennifer Altin. Foto: Ines Rudel

Das staatlich organisierte Nachhilfeprogramm der Lernbrücken kommt in der Esslinger Innenstadtschule bei Jugendlichen und Lehrern gut an. Ein Haar in der Suppe ist das verspätet angekommene Lehrmaterial.

Esslingen - Schon in den Ferien pauken müssen – Kinder besonders ehrgeiziger Eltern wurden bis dato von ihren Mitschülern bemitleidet. Doch der Corona-Lockdown hat für Schüler vieles verändert, so sehr, dass nun viele von ihnen schon zwei Wochen vor Ferienende zurück auf die Schulbank kamen – zur sogenannten Lernbrücke. In der Esslinger Innenstadtschule sind es gerade schon 60 Kinder.