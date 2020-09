Offenbar unter Drogeneinfluss Mann beschädigt mutwillig drei Pkw in Ostfildern

In Ostfildern-Kemnat (Kreis Esslingen) hat ein 24-Jähriger in der Nacht zum Mittwoch drei geparkte Fahrzeuge beschädigt, was eine Anwohnerin bemerkte und die Polizei rief. Der Mann stand offenbar unter Drogeneinfluss.