1 Die Kleinbus-Flotte ist vor dem Schulbeginn startklar gemacht worden. Foto: Ines Rudel

Für 1200 Kinder beginnt am Montag der Unterricht an den Sonderschulen. Durch Corona wird der Transport dieser Schüler zu einer Herausforderung.

Kreis Esslingen - Schon in Zeiten, in denen die Corona-Pandemie dem öffentlichen Leben noch nicht den Stempel aufgedrückt hatte, war die Herausforderung enorm. Nach einem minutiös ausgetüftelten Plan mussten jeden Tag rund 1200 Kinder mit Kleinbussen von ihrem Zuhause abgeholt und bis an die Eingangstüren der zentralen Sonderpädagogischen Bildungs-und Beratungsstätten des Landkreises gefahren werden. Wenn nun am Montag der Unterricht an den Rohräckerschulen auf dem Esslinger Zollberg, an der Verbundschule in Dettingen und an der Bodelschwingh-Schule in Nürtingen unter verschärften Bedingungen wieder beginnt, dann müssen die Verantwortlichen eine wahre Herkulesaufgabe stemmen.