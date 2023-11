Schuhhaus Horsch an der Eberhardstraße: Ein weiteres Traditionsgeschäft in Stuttgart gibt auf

1 Der Laden an der Eberhardstraße 12 in Stuttgart schließt. Foto: /Horsch

Immer mehr Läden schließen in der City. Felix Horsch, Chef in der dritten Generation des 1948 gegründeten Schuhhauses Horsch, gibt an der Eberhardstraße auf. Grund dafür seien schlechte Bedingungen für den Einzelhandel in Stuttgart. Online macht er weiter.











Wer auf großem Fuß lebt, war bisher in der Eberhardstraße richtig. Direkt neben dem Graf-Eberhard-Bau, in dem sich einst das Steak-Restaurant Block House befand und heute die Pop-up-Pizzeria Ciao Amore Freunde der italienischen Küche empfängt, liegt das Schuhhaus Horsch, In der dritten Generation wird es geführt und hat sich auf nicht alltägliche Größen spezialisiert.