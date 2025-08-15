Schuhgeschäft in Stuttgart: Traditionsladen schließt nach 156 Jahren

1 Der Besitzer Dirk Strohm übernahm den Laden im Jahr 2007 von seinem Vater. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

156 Jahre lang war das Schuhgeschäft Strohm eine Institution im Zentrum von Bad Cannstatt. Jetzt muss das Geschäft schließen. Von den Gewerbetreibenden kommen warnende Stimmen.











So voll wie in diesen Wochen war es im Geschäft von Dirk Strohm lange nicht mehr. Obwohl es Mittwochmorgen ist, tummeln sich alle möglichen Kunden im Laden: Mütter mit Kindern, ein Studentenpärchen, ein Mittvierziger mit schwarzem T-Shirt, Nietenarmband und Camouflage-Chucks. Nicht alle, aber einige wurden vermutlich von den „Halber Preis, alles muss raus!“-Plakaten angelockt, die an der Glasfassade um die Türen herum hängen.