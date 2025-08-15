Schuhgeschäft in Stuttgart: Traditionsladen schließt nach 156 Jahren
1
Der Besitzer Dirk Strohm übernahm den Laden im Jahr 2007 von seinem Vater. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

156 Jahre lang war das Schuhgeschäft Strohm eine Institution im Zentrum von Bad Cannstatt. Jetzt muss das Geschäft schließen. Von den Gewerbetreibenden kommen warnende Stimmen.

So voll wie in diesen Wochen war es im Geschäft von Dirk Strohm lange nicht mehr. Obwohl es Mittwochmorgen ist, tummeln sich alle möglichen Kunden im Laden: Mütter mit Kindern, ein Studentenpärchen, ein Mittvierziger mit schwarzem T-Shirt, Nietenarmband und Camouflage-Chucks. Nicht alle, aber einige wurden vermutlich von den „Halber Preis, alles muss raus!“-Plakaten angelockt, die an der Glasfassade um die Türen herum hängen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.