Schüsse in Weilimdorf: Weiterer Vorfall mit Schusswaffe bereits eine Woche zuvor
1
Auf dem Spielplatz „Beim Esel“ sind am Samstag Schüsse gefallen. Eine Woche zuvor gab es einen weiteren Vorfall in der Nähe. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Schüsse mit einem Schwerverletzten in Weilimdorf erschüttern den Ort nach wie vor. Jetzt zeigt sich: Bereits eine Woche zuvor hatte es dort einen Vorfall gegeben.

Am vergangenen Samstagabend ist der Spielplatz „Beim Esel“ in Weilimdorf in den Blickpunkt gerückt. Nachdem dort Schüsse gefallen waren, wurde sieben Kilometer entfernt am Stuttgarter Nordbahnhof ein 16-Jähriger mit einer schweren Schussverletzung gefunden. Nach Angaben der Polizei hat es auf dem Spielplatz wohl eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gegeben.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.