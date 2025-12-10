Schüsse in Weilimdorf: Weiterer Vorfall mit Schusswaffe bereits eine Woche zuvor

Weiterer Vorfall mit Schusswaffe bereits eine Woche zuvor

1 Auf dem Spielplatz „Beim Esel“ sind am Samstag Schüsse gefallen. Eine Woche zuvor gab es einen weiteren Vorfall in der Nähe. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Schüsse mit einem Schwerverletzten in Weilimdorf erschüttern den Ort nach wie vor. Jetzt zeigt sich: Bereits eine Woche zuvor hatte es dort einen Vorfall gegeben.











Am vergangenen Samstagabend ist der Spielplatz „Beim Esel“ in Weilimdorf in den Blickpunkt gerückt. Nachdem dort Schüsse gefallen waren, wurde sieben Kilometer entfernt am Stuttgarter Nordbahnhof ein 16-Jähriger mit einer schweren Schussverletzung gefunden. Nach Angaben der Polizei hat es auf dem Spielplatz wohl eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gegeben.