Schüsse in Weilimdorf: „Nicht mehr hingetraut“ – Anwohner sehen Spielplatz schon länger als Brennpunkt
7
Dort ist auf einem Spielplatz ein 16-Jähriger schwer verletzt worden. Foto: Jürgen Bock

Nach den Schüssen auf einem Spielplatz in Weilimdorf rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob man hätte besser gegensteuern können. Ist der Ort schon länger ein Brennpunkt?

Die Schüsse vom vergangenen Samstagabend beschäftigen viele Menschen in Weilimdorf und über den Stadtbezirk hinaus. Gegen 22.45 Uhr waren auf dem Spielplatz „Beim Esel“ direkt neben der Lindenbachhalle wohl zwei Gruppen aneinander geraten. Ein 16-Jähriger wurde einige Zeit später mit einer Schussverletzung am Nordbahnhof gefunden.

