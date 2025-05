Schüsse in Washington: Mitarbeiter von israelischer Botschaft getötet – Tatverdächtiger gefasst

1 Zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft wurden in Washington getötet. Foto: ALEX WROBLEWSKI/AFP

In der Nähe des Jüdischen Museums in der US-Hauptstadt Washington kommt es zu einem Schusswaffenvorfall. Zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft sterben. Vieles ist unklar.











Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in der Nähe des Jüdischen Museums in Washington ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Das sagte die Polizeichefin der US-Hauptstadt, Pamela Smith, vor Journalisten.

Nach den Schüssen habe der mutmaßliche Täter das Museum betreten, wo er von privaten Sicherheitskräften festgenommen worden sei. Er habe nach der Festnahme einen propalästinensischen Slogan skandiert („Free, free Palestine“), schilderte die Polizeichefin. Der mutmaßliche Täter Elias R. sei ein 30-jähriger Mann aus der Stadt Chicago im Bundesstaat Illinois.

Die zwei getöteten Mitarbeiter der israelischen Botschaft sind ein junges Paar gewesen, das kurz vor der Verlobung stand. Das sagte der israelische Botschafter Yechiel Leiter vor Journalisten. Der Mann habe in dieser Woche einen Ring gekauft und wollte seiner Freundin in der kommenden Woche in Jerusalem einen Heiratsantrag machen. „Sie waren ein schönes Paar, das gekommen war, um einen Abend in Washingtons kulturellem Zentrum zu genießen“, sagte der Botschafter.

US-Präsident Donald Trump habe ihm telefonisch bereits versichert, alles zu tun, um Antisemitismus zu bekämpfen und zu beenden, sagte Leiter. Sowohl Israelis und Amerikaner seien widerstandsfähig und ließen sich nicht einschüchtern, betonte er.