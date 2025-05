Polizei sucht Zeugen in Tamm: Täter nach Schüssen weiter flüchtig – Hintergründe noch immer unklar

1 Die Polizei sucht weiter nach dem Täter. (Symbolfoto) Foto: Daniel Karmann/dpa/Daniel Karmann

Im Kreis Ludwigsburg ist ein Mensch lebensgefährlich durch Schüsse verletzt worden sein. Der Täter ist laut Polizei weiter auf der Flucht. Mit weiteren Angaben halten sich die Ermittler zurück.











Link kopiert

Nachdem ein Mensch in Tamm (Kreis Ludwigsburg) durch Schüsse lebensgefährlich verletzt wurde, ist die Polizei weiter auf der Suche nach dem mutmaßlichen Täter.

Dies bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Weitere Angaben machte er zunächst nicht. Aktuell lägen keine weiteren gesicherten Informationen vor, sagte er.

Schüsse in Tamm: Identitäten von Täter und Opfer unklar

Nach den Schüssen hatte die Polizei am Montagabend mitgeteilt, der Täter sei mutmaßlich mit einem Fahrzeug auf der Flucht. „Es besteht aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung in Tamm.“ Unklar ist weiterhin, wie alt Täter und Opfer sind, in welcher Beziehung sie zueinander stehen sowie der Hintergrund der Tat. Die Polizei machte am Morgen auch keine Angaben, wo mit welchen Kräften gesucht wird.

Am Montagabend hatte es geheißen, es seien mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber auf der Suche nach dem mutmaßlichen Schützen. Etwaige Zeugen des Vorfalls sollten sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg melden.

Tamm: Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0800/1100225 oder unter der E-Mailadresse hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.