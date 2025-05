Schüsse in Tamm: Identität des Opfers ist geklärt

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Marcus Brandt/dpa/Marcus Brandt

Im Kreis Ludwigsburg fallen am Montagabend in einem Wohngebiet Schüsse, dabei wird ein Mann lebensgefährlich verletzt. Nach dem mutmaßlichen Täter sucht die Polizei weiter.











Bei dem Opfer der Schüsse in Tamm (Landkreis Ludwigsburg) handelt es sich um einen 23 Jahre alten Mann. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei vom Montagabend bei dem Vorfall in einem Wohngebiet lebensgefährlich verletzt. Weitere Informationen zum Gesundheitszustand des Opfers machten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag zunächst nicht.

Der mutmaßliche Täter ist nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft weiter flüchtig. Nach den Schüssen hatte die Polizei am Montagabend mitgeteilt, der Täter sei mutmaßlich mit einem Fahrzeug auf der Flucht. „Es besteht aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung in Tamm.“ Unklar ist weiterhin in welcher Beziehung Täter und Opfer zueinander stehen sowie der Hintergrund der Tat. Die Polizei machte am Morgen auch keine Angaben, wo mit welchen Kräften gesucht wird.