Tag und Nacht des offenen Denkmals in Esslingen Denkmale sollen nicht verstauben

Kulturdenkmals dürfen nicht unter einem Schutzschild verstauben. Zur Nacht und zum Tag des offenen Denkmals werden sie in Esslingen mit Leben gefüllt. Am Samstag, 10. September, ab 18 Uhr und am Sonntag, 11. September, gibt es Kulturspuren.