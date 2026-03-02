Schüsse gemeldet: Großeinsatz in Bramsche – zwei Tote in Wohnhaus

1 In einem Wohnhaus in Bramsche fanden Polizisten einen toten Mann und konnten eine schwerverletzte Frau auch nicht mehr retten. Foto: Ulf Zurlutter/Nord-West-Media TV/dpa

In Niedersachsen umstellt die Polizei ein Wohnhaus, nachdem Schussgeräusche gemeldet wurden. Als die Kräfte reingehen, entdecken sie eine Leiche und versuchen vergeblich, eine zweite Person zu retten.











Bramsche - In einem Wohnhaus im niedersächsischen Bramsche nördlich von Osnabrück haben Einsatzkräfte einen toten Mann und eine schwerverletzte Frau entdeckt. Rettungsversuche blieben aber ohne Erfolg, auch die Frau sei noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details zu den Opfern und möglichen Hintergründen gibt es derzeit noch nicht.

Zuvor hatten Einsatzkräfte das Wohnhaus umstellt, weil dort Schussgeräusche wahrgenommen worden waren. Die Beamten sicherten zunächst die Situation vor Ort und teilten mit, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe.