Mann stirbt nach Auseinandersetzung in Bad Cannstatt

5 Die Polizei ist derzeit in Bad Cannstatt im Einsatz. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Polizeieinsatz in Stuttgart-Bad Cannstatt: Eine Person wird schwer verletzt und stirbt kurze Zeit später, mehrere Täter könnten auf der Flucht sein. Viel kann die Polizei noch nicht sagen.















Link kopiert

Am Donnerstag ist eine Person bei einer Auseinandersetzung in Stuttgart-Bad Cannstatt lebensgefährlich verletzt worden und später an den Verletzungen gestorben.

Wie die Stuttgarter Polizei auf Nachfrage mitteilt, seien mehrere Anfragen nach Schüssen eingegangen. „Das können wir momentan noch nicht bestätigen“, sagt ein Sprecher zu dem Vorfall in der Rosenaustraße.

Möglicherweise seien mehrere Täter auf der Flucht, heißt es weiter. Ein Hubschrauber sei kurzzeitig im Einsatz gewesen. Weitere Hintergründe der Tat seien noch nicht bekannt.