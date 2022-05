1 Im Kemnater Mordprozess wurden am Montag die Plädoyers gehalten. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Im Kemnater Mordprozess wurden am Montag vor dem Landgericht Stuttgart die Plädoyers gesprochen. Im vergangenen August soll ein 55-Jähriger seine Ehefrau im Streit erschossen haben, die sich von ihm trennen wollte.















Ob sie geahnt hat, dass sie in Lebensgefahr ist? „Ich brauche dringend Hilfe. Am Montag haue ich hier ab“, hat die 34-jährige Frau am 7. August 2021, einem Samstag, per Whatsapp an eine Freundin geschrieben. Vier Stunden später wurde sie von zwei Pistolenschüssen in die Brust getroffen, die ihr Ehemann in der gemeinsamen Wohnung in Ostfildern-Kemnat aus nächster Nähe auf sie abfeuerte. Seit Februar muss sich der 55-Jährige für diese Tat vor der 19. Schwurgerichtskammer des Stuttgarter Landgerichts verantworten. „Die Tat kommt einer Hinrichtung gleich“, sagte der Staatsanwalt. In seinem Plädoyer forderte er eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes für den Angeklagten. „Der Angeklagte wollte seine Frau bestrafen, weil sie ihn mit den Kindern verlassen wollte“, nannte der Staatsanwalt als Motiv.