1 Vanessa Lojewski fühlt sich wohl in den USA. Foto: privat

Die 17-Jährige Vanessa Lojewski ist dank des Parlamentarischen Patenschafts-Programms seit September als Stipendiatin in den USA. Wie es ihr ergeht und wie man sich bewirbt.















Die 17-Jährige Vanessa Lojewski aus Plochingen hat ein erstes positives Fazit ihres Stipendiums in den USA gezogen. Lojewski ist im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) seit September an einer High School in Pennsylvania. Das Auswahlverfahren für das Stipendium im Jahr 2022/23 verantwortete der Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen für den Wahlkreis Esslingen, Sebastian Schäfer. Gleichzeitig reisen im Rahmen des PPP Jugendliche aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland. Besonders gefällt Vanessa die freiere Auswahl von Kursen und Sport-Clubs, die sie so nicht aus dem deutschen Schulsystem kannte. Die Kurse lassen sich individueller an die Vorlieben und Fähigkeiten der einzelnen Schülerinnen und Schüler anpassen. Ihre Wahl fiel auf Astronomie und Internationales Business.

Zu den Pflichtfächern gehört unter anderem das Parlaments- und Politikwesen des Landes. „Das hat mein Wissen und Verständnis über die aktuellen Geschehnisse und Entwicklungen in den USA vertieft“, sagte Lojewski. Das Stipendium des Bundestages deckt neben den Reise- und Programmkosten auch die Versicherung der Schülerinnen und Schüler ab. Die neue Bewerbungsrunde läuft bereits seit Anfang des Monats. Bewerben kann man sich auf der Webseite www.bundestag.de/ppp.