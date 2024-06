Schüler-Thementag in Esslingen: Wie Fahrzeuge mit Wasserstoff funktionieren

1 Jörg Merz (links) zeigt den Schülern, wie ein mit Wasserstoff-Brennstoffzellen angetriebener Lastwagen funktioniert. Foto: Tim Kirstein

In der BusWorld Esslingen lernten Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums im Rahmen eines Thementages die Einsatzmöglichkeiten von Wasserstoff in der Mobilität kennen.











Der Bus, der an diesem Nachmittag vor dem Theodor-Heuss-Gymnasium im Esslinger Stadtteil Oberesslingen parkt, ist ein echter Hingucker. Trotz seines Alters von 52 Jahren ist er in einwandfreiem Zustand. Auch die Ausstattung gibt einen Einblick in vergangene Zeiten: Federkernsitze statt Klimaanlage und WLAN. Mit der Busfahrt im Oldtimer beginnt für die Schülerinnen und Schüler der achten Klasse und ihre Lehrer der Workshop zum Thema Wasserstoff in der Mobilität.