Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums gewinnen Preise: Esslinger Gruppe entwickelt Theaterstück auf Französisch über Radikalisierung im Internet

1 Ein Kartenspiel stellt auf der Bühne den erzählerischen Rahmen dar. Foto: Roberto Bulgrin

Bei einem Wettbewerb hat ein Team des Theodor-Heuss-Gymnasiums mit einem französischsprachigen Film und einem Theaterstück Preise abgeräumt. Die Werke handeln davon, wie sich Jugendliche im Internet radikalisieren. Was hat die Schüler zu dem Projekt motiviert?











Hugo lässt niemanden an sich heran. Immer verzweifelter versuchen seine Freunde, ihn zu erreichen. Die an ihn gerichteten Worten prallen jedoch ein ums andere Mal an Hugos Kopfhörern ab. Eine digitale Filterblase hat den Jugendlichen fest im Griff, er driftet zunehmend in Richtung Rechtsextremismus ab.