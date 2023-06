5 Die Geschwister Daniela Wager-Zanker und Ralph Wager führen die Geschäfte von Kaatsch sozusagen in dritter Generation. Foto: Ines Rudel

Kaatsch steht für Plochingen wie der Hundertwasserturm. Die Schrottberge am Neckar prägen das Bild der Stadt. Die Firma, die vor 75 Jahren von einer Frau gegründet wurde, feiert das Jubiläum mit einem Hafenfest am Samstag.















Link kopiert

Für das Foto steht kurz alles still am Hafenufer: Der Lokführer, der Schrott transportieren will, bremst den Zug, um nicht ins Bild zu fahren. Der Greifarm des riesigen Mobilbaggers wird hinter Daniela Wager-Zanker und ihrem Bruder Ralph Wager positioniert. Für die Chefs des Schrott- und Metallhandels M. Kaatsch macht man das offenbar gerne. Zumal in diesem Jahr 75-jähriges Bestehen gefeiert wird. Alles hat riesige Dimensionen angenommen bei Kaatsch in diesen Jahren. Die Schrottberge am Eingang von Plochingen prägen das Stadt bild, 85 000 Quadratmeter Fläche hat das Unternehmen im und um den Hafen.