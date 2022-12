Was passiert beim Flirten? „Ein Flirt ist nie harmlos“

Was passiert mit uns beim Flirten? Ein kleiner Hirnschaden, sagen manche. Andere fürchten: Der Flirt passt nicht mehr in unsere Zeit. Die Literaturwissenschaftlerin Barbara Nagel erklärt, warum das Faszinierende am Flirt die Ungewissheit ist.