Bruchsal: Geschrei aus Wohnung - Polizei findet leblosen Mann

1 Wegen Schreien aus einer Wohnung ist die Polizei in Bruchsal im Großeinsatz (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Einsatz-Report24/IMAGO/ER24 / Einsatz-Report24

Nach Schreien und lauten Geräuschen rückt die Polizei in Bruchsal zu einem Großeinsatz aus. Das Gebiet rund um eine Wohnung ist gesperrt - und teils auch der Bahnhofsvorplatz.











Die Polizei hat bei einem Großeinsatz in Bruchsal einen leblosen Mann in einer Wohnung gefunden. Die Hintergründe sind völlig unklar, wie ein Sprecher sagte. Ursprünglich hatte Geschrei aus einer Wohnung dazu geführt, dass die Polizeikräfte ausrückten.

In der Wohnung hielt sich ein „offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher“ Mann auf, wie die Karlsruher Polizei mitteilte. Zeugen hatten Schreie gehört und die Polizei informiert. Der Mann sei 49 Jahre alt, weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. „Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann Zugriff auf gefährliche Gegenstände oder Waffen besitzt, drangen Spezialeinsatzkräfte gegen 18:15 Uhr in die Wohnung ein und nahmen den Störer fest.“ Der Mann sei dabei leicht verletzt worden.

Bahnhofsvorplatz teilweise gesperrt

Kurze Zeit später teilten Polizei und Staatsanwaltschaft dann mit, dass die Polizisten im Zuge der anschließenden Durchsuchung der Wohnung einen leblosen Mann im Inneren aufgefunden hätten. „Die Hintergründe der Todesursache sind derzeit noch nicht bekannt“, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Ob einer oder beide Männer in der Wohnung lebten, war zunächst unklar. Ebenso, ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Auch, ob Waffen vor Ort gefunden wurden, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Die Einsatzkräfte hatten das Gebiet weiträumig gesperrt. Die Wohnung liegt in Bahnhofsnähe, betroffen waren daher auch Teile des Bahnhofsvorplatzes von Bruchsal. Der Zugverkehr sei einem Bahnsprecher zufolge aber nicht beeinträchtigt worden, der Zugang zu den Gleisen sei weiter möglich gewesen.