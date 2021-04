1 Es dauerte fünfeinhalb Jahre, bis die richtige Diagnose für Tobias gefunden wurde. Seine Eltern ließen nicht locker. Foto: Horst Haas

Für Johannes Roller war es eine wichtige Trauerarbeit, ein Buch über das Leben und Sterben seines Kindes zu schreiben. Der achtjährige Tobias hatte einen seltenen Immundefekt und selbst eine Transplantation konnte ihn nicht retten.

Tübingen - Das eigene Kind beim Sterben zu begleiten, ist eine Bürde, die erdrücken kann. Acht Jahre alt war Tobias Roller, als er in Tübingen an den Folgen eines seltenen Immundefekts stirbt. Selbst eine Stammzellentransplantation kann den kleinen Jungen nicht retten. Sein Vater Johannes Roller hat seinen Weg gefunden, mit der Trauer umzugehen. Während viele den Schmerz um den Verlust eines geliebten Menschen in sich vergraben und schweigend aushalten, was kaum auszuhalten ist, sucht Johannes Roller die Öffentlichkeit.