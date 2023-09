31-Jähriger feuert Schüsse an Bushaltestelle in Neuhausen ab

1 An einer Bushaltestelle in Neuhausen wurde geschossen. Foto: dpa

Am Dienstagabend hat ein Mann an einer Bushaltestelle in Neuhausen aus einer Schreckschusspistole gefeuert und stieg dann in den Bus ein. Der 31-Jährige wurde in Filderstadt vorläufig festgenommen. Er wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.











Mit Schüssen aus einer Schreckschusspistole hat ein 31-Jähriger in Neuhausen (Kreis Esslingen) gegen das Waffenrecht verstoßen. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Den derzeitigen Ermittlungen der Polizei zufolge gab der Mann am Dienstag gegen 18.40 Uhr an einer Bushaltestelle in der Bernhäuser Straße mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe ab und stieg anschließend in einen Linienbus. An der Haltestelle Reutlinger Straße / Friedhofstraße in Filderstadt-Sielmingen konnte er im Bus von den alarmierten Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Wie sich herausstellte, ist der 31-Jährige nicht im Besitz des erforderlichen Kleinen Waffenscheins. Die Schreckschusspistole wurde beschlagnahmt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.