Schrecklicher Fund in Frankreich: Vier Leichen nahe Paris aus der Seine gezogen

1 In der Nähe von Paris wurden die verwesten Leichen von vier Männern aus der Seine gezogen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Anadolu Agency/IMAGO/Luc Auffret

Die verwesten Leichen von vier Männern sind nahe Paris aus der Seine gezogen worden. Nun sollen Obduktionen die Todesursache klären.











Link kopiert

Die verwesten Leichen von vier Männern sind nahe Paris aus der Seine gezogen worden. Wie die Staatsanwaltschaft der Pariser Vorstadt Créteil am Donnerstag mitteilte, sollen nun Obduktionen die Todesursache klären. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, die Hintergründe waren zunächst unklar.

Nach Polizeiangaben handelt es sich bei den Toten augenscheinlich um drei Männer afrikanischer Herkunft und einen Mann nordafrikanischer Herkunft. Die Leichen sind bereits stark verwest und schwammen vermutlich mehrere Tage lang in dem Fluss.

Unsere Empfehlung für Sie Freizeitbad Rulantica Sechsjährige in Wald gelockt und sexuell missbraucht Ein Mädchen verliert im Freizeitbad Rulantica seine Eltern aus den Augen. Ein fremder Mann lockt das Kind in einen Wald. Erst Stunden später wird die Sechsjährige dort gefunden.

Die Leichen waren am Mittwoch im südöstlich von Paris gelegenen Choisy-le-Roi in der Seine entdeckt worden. Ein Passagier eines Vorstadtzugs hatte die Behörden alarmiert, weil er eine Leiche in dem Fluss hatte schwimmen sehen. An dem Einsatz zur Bergung der Toten waren Polizei, Feuerwehrleute und Mitarbeiter der Wasserschutzpolizei beteiligt.