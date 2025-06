Schräger Wettbewerb: Zwei Tüftler auf dem Tandem -Sattelfest mit Hahn und Ei

1 Max Mehlhorn (links) und Luca Scheid auf ihrem Tandem. Foto: privat

Mit ihrem fantasievoll gestalteten Tandem machen Max Mehlhorn und Luca Scheid aus Ostfildern mit beim Sattelfest-Wettbewerb der Firma Red Bull in Düsseldorf.











Mit ihrem selbst gebauten Tandem werfen Max Mehlhorn und Luca Scheid eine gewichtige Frage auf: Wer war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Unter diesem Motto haben sie ein Fahrrad mit zwei Sitzen gebaut. Mit dem schrägen Gefährt starten sie am Sonntag, 29. Juni, beim Sattelfest in Düsseldorf. Dazu haben die 20-Jährigen schrille Kostüme entworfen. Bei dem Event des Getränkeherstellers Red Bull gehen mehr als 40 Teams an den Start. Bei dem Event müssen Tandems über eine schmale Strecke fahren, die über einem Gewässer gebaut wurde – bei einem Sturz kann also nur wenig passieren. Auf der Strecke warten mehrere Hindernisse, die die Teilnehmer schnell baden gehen lassen können. „Das wird eine richtig verrückte Sache“, schwärmt Max Mehlhorn, der in Ostfildern lebt.

Das Zweirad zu bauen, hat den beiden Studenten der Elektrotechnik Spaß gemacht. Um an dem Event teilzunehmen, haben sie einen Entwurf eingereicht. Der fand bei der Jury Anklang und sie dürfen starten.

Werbewirksam: Ohne Flügel geht bei dem Red Bull-Event nix

„Bei uns bekommt das Ei Flügel“, verraten die 20-Jährigen. Mit den anderen Teams werden sie über den Track mit einigen Hindernissen radeln. Ob sie gewinnen oder nicht, das ist für Max Mehlhorn erst mal nicht so wichtig: „Das wird einfach richtig lustig.“ Spaß haben, das steht für die zwei jungen Tüftler im Vordergrund. „Es war schon klasse, das Tandem und die Kostüme zu entwerfen“, findet Max Mehlhorn. „Freilandhaltung“ nennen sie ihr Projekt. Nun sind die Studenten aus Ostfildern gespannt, was sich die anderen Teams einfallen ließen. Das sei „ein bisschen wie Seifenkisten bauen“.

Das ist der erste Entwurf, den die Tandemfahrer eingereicht haben. Foto: privat

Den Jungs aus Ostfildern geht es um das Lebensgefühl

„Bei dem Zweirad-Zirkus im Düsseldorfer Medienhafen sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt“, schreiben die Veranstalter. Federn, Drachen, Gewürzgurken, Pommes oder historische Kostüme sind nach den Worten der Veranstalter am Start. Die Ausschreibung des Wettbewerbs hat Max Mehlhorn und Luca Scheid Lust gemacht, dabei zu sein. „Bei solchen Events hat man einfach ein tolles Lebensgefühl“, sagt Max Mehlhorn.

Teams aus ganz Deutschland haben ihre Entwürfe eingereicht. Die Tandems müssen nicht nur optisch überzeugen, sondern auch technisch funktionieren. Am Event-Tag bewertet die Jury die Teams nach drei Kriterien, jeweils mit bis zu zehn Punkten: Kreativität, Performance und zurückgelegte Strecke. Über Sieg und Niederlage entscheidet eine Jury. Mit dabei sind die Wolter-Twins, Modedesignerin Marina Hörmannseder, Künstler Leon Löwentraut, Red Bull Rallye-Endurofahrer Manuel Lettenbichler und für die Fahrradexpertise Ex-Radprofi Rick Zabel und BMX-Profi Bruno Hoffmann. Wer die Jury überzeugt und den Parcours möglichst schnell schafft, gewinnt. Das öffentliche Live-Event wird wohl nicht übertragen.