Schottische Sauna im Fildorado: Die schottischen Highlands in Filderstadt

Das gehört zur Grundausrüstung eines Sauna-Besuchs. Im Fildorado kommen noch schottische Spezialitäten dazu.

In dieser Woche gibt es die „Schottische Highlands“-Aktionswoche in der Fildorado-Sauna in Filderstadt. An diesem Samstag sogar mit einer langen Nacht.











Wer jetzt Schottland erleben möchte, sollte sich jahreszeitlich bedingt warm anziehen. Vor allem dann, wenn er die berühmten schottischen Highlands erleben will. Oder er geht gleich dahin, wo es Hitze im Überfluss gibt, etwa in die Saunalandschaft vom Fildorado. Dort wird noch bis einschließlich diesen Sonntag Schottland in die Schwitzkabinen gebracht, am Samstag, 22. November, sogar während der langen Saunanacht bis um 1 Uhr.

„Schottische Highlands – wild, mystisch und voller Charakter“ heißt dieses Aktionsangebot. Und Schottland kommt da auf die Fildern in Gestalt von Aufgüssen mit Heilkräutern, Spezialveranstaltungen mit Moorpackungen und Duftreisen, Klangschalenzeremonien und einer typisch britischen Tea-Time. Das verspricht der Veranstalter: „Urige Düfte, moosgrüne Lichtakzente und die Ruhe weiter Landschaften werden in stimmungsvollen Aufgüssen, Klangritualen und Wellness-Zeremonien erlebbar.“

Aufguss im Fildorado für „Highländer“

Und am Samstag kommen ab 19 Uhr noch weitere Dinge hinzu. Etwa ein Show-Aufguss unter dem Motto „Highländer – Es kann nur einer schwitzen“, der Abschluss-Aufguss „Die Nebel von Schottland“ und das Gewinnspiel „Battle of Highlands“ im Saunagarten. Hinzu kommen noch Livemusik und allerlei Lichtinszenierungen. Und natürlich bleiben auch noch viele andere Bereiche des Erlebnisbades offen für die Besucher.