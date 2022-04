1 Die Schorndorfer Straße in Esslingen: Die Stadt plant eine Linksabbiegespur in die Plochinger Straße in Richtung Zell. Foto: Roberto /Bulgrin

Die Esslinger Stadtverwaltung möchte einen Linksabbieger von der Schorndorfer in die Plochinger Straße bauen. Bei einem Vor-Ort-Termin äußerten CDU-Gemeinderäte Bedenken. Sie fürchten Rückstaus und noch mehr Verkehrsprobleme.















Link kopiert

Dicht an dicht drängen sich die bunten Regenschirme auf dem Gehweg an der Kreuzung von Plochinger-, Ulmer- und Schorndorfer Straße in Esslingen. Beim Vor-Ort-Termin der CDU-Gemeinderatsfraktion am Freitagmittag entsteht bei ständigem Nieselregen ein Schirmstau. Eine ähnliche Stausituation, nur auf Autos und Straßen bezogen, befürchtet Gemeinderat Tim Hauser, wenn Pläne der Stadtverwaltung umgesetzt werden. Sie möchte einen Linksabbieger von der Schorndorferstraße in die Plochinger Straße in Richtung Zell bauen. Diese Maßnahme könnte nach Hausers Befürchtungen andere Verkehrsprobleme mit sich bringen: „Die Leistungsfähigkeit für den Geradeausverkehr von der Schorndorfer in die Ulmer Straße als dominierende Hauptverkehrsrichtung würde dadurch stark reduziert. Statt zwei vollen Spuren stünde nur noch eine durchgängige Spur für den Geradeausverkehr zur Verfügung.“