Fund in Schorndorf: Passanten entdecken Leiche in der Rems

Die Leiche eines leblos in der Rems treibenden Manns ist am Mittwoch in Schorndorf entdeckt worden. Passantinnen hatten die Person um 11.40 Uhr auf Höhe der Mittleren Uferstraße im Fluss gesehen und das Polizeirevier Schorndorf alarmiert. Ein an den Fundort ausrückender Streifenwagen bestätigte die Entdeckung und verständigte den Rettungsdienst. Einsatzkräfte der Feuerwehr und DLRG-Retter bargen den tot im Wasser treibenden Mann aus der Rems.

Ermittlungen zu den konkreten Todesumständen

Nach Auskunft der Polizei handelt es sich bei dem Toten um einen 34 Jahre alten Mann, der offenbar polnischer Staatsangehörigkeit ist und nicht im Rems-Murr-Kreis gelebt hat. Wie er ums Leben gekommen ist, ist bisher noch unklar. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat deshalb Ermittlungen zu den konkreten Todesumständen übernommen. Laut einer Mitteilung aus dem Polizeipräsidium in Aalen liegen bisher offenbar keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. „Bisher sprechen alle Anzeichen für einen Suizid“, sagte ein Sprecher der Behörde am Donnerstag auf Nachfrage. An diesem Freitag soll deshalb eine Obduktion der Leiche stattfinden und die Frage nach der Todesursache klären.

Der Schorndorfer Fund ist bereits der zweite Fall binnen weniger Monate, in dem die Polizei im Rems-Murr-Kreis die Identität einer im Wasser treibenden Leiche zu klären hat. Schon im November war im Neckar beim Landungssteg in der Nähe des Fellbacher Teilorts Oeffingen eine 26 Jahre alte Frau aus Ruanda tot aufgefunden worden. Die in Stuttgart arbeitende Altenpflegerin war erstochen worden. Wenige Wochen nach der Gewalttat hatte die Polizei einen 24 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen.

Hilfe bei Suizidgedanken

Hilfe

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und unter www.ts-im-internet.de erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention unter www.suizidprophylaxe.de.