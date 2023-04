Schöner wohnen in Zürich Brutal schönes Haus

Nein, das ist kein Rohbau, dieses Einfamilienhaus im Westen Zürichs ist fertig gebaut. Und in seiner radikalen Konsequenz ein rares Meisterwerk der Architektur. Zu Besuch in einem perfekt unperfekten Haus in einer der teuersten Städte der Welt.