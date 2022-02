16 Unter den „100 Traumhäusern“, die im gleichnamigen Bildband vertreten sind, ist dieses Haus am Hang von 2011 in Winnenden im Rems-Murr-Kreis. Weitere Bilder finden sich in der Bildergalerie. Foto: Callwey Verlag „100 Traumhäuser“/photo@davidfranck.de

Villen und Einfamilienhäuser in Stuttgart, Winnenden, Pliezhausen und Tübingen haben es unter die „100 Traumhäuser“ geschafft. Einblicke in preisgekrönte Häuser.















Stuttgart - Ein Einfamilienhaus, das komplett ökologisch abbaubar ist – was hoffentlich nie nötig sein wird, da es wirklich gelungen ist. Ein Stall, der zum Wohnhaus ertüchtigt wird. Eine Stadtvilla, ein Ferienhaus am Land. Villen und Häuser, gebaut mit Ziegel, Beton, Wellblech, Kork, Stroh, mit Aussicht auf Seen, Flüsse, Wälder und Berge, manchmal sind sie auch mitten in der Stadt. Diese hundert Wohnhäuser, manche 200 000 Euro günstig, manche über eine Million Euro teuer, werden in dem Bildband „100 Traumhäuser“ vorgestellt.

Ausgezeichnete Einfamilienhäuser

Das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt am Main und der Münchener Callwey-Verlag küren regelmäßig die gelungensten Architekten-Einfamilienhäuser.

Ausgezeichnet werden sie, weil sie zum Beispiel besondere bauliche Lösungen für schwierige Grundstücke finden oder weil sie nachhaltige Materialien verwenden. Eine Auswahl daraus ist in diesem Bildband versammelt.

Wolfgang Bachmann und Katharina Matzig porträtieren in Text und Bild und mit Bauskizzen „die schönsten Einfamilienhäuser für jedes Budget und jedes Grundstück“, wie es im Untertitel des Buches heißt.

Es sind auch Projekte aus Baden-Württemberg dabei, zum Beispiel eine Villa aus Tübingen und ein Betonhaus in Pliezhausen von Steimle Architekten aus Stuttgart und ein Bungalow am Albtrauf von Liebel Architekten, Wohnhäuser in Stuttgart und Winnenden, aber auch beeindruckende Gebäude aus anderen Regionen Deutschlands. Werke von Architektinnen und Architekten aus Österreich und der Schweiz sind ebenfalls vertreten.

Ein Gebäude aus Kork in Berlin und ein Holzhaus mit Weißtannenschindeln in Österreich kann zum Beispiel angehenden Bauherren Anregungen geben, die sich für nachhaltige und innovative Baustoffe interessieren.

„100 Traumhäuser“

von Wolfgang Bachmann, Katharina Matzig. Callwey-Verlag. 223 Seiten, 39,95 Euro

