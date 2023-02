15 Der Architekt lebt zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in der rechten Haushälfte, sein Büro sowie das seiner Frau befindet sich auf den oberen Stockwerken. Für die linke Haushälfte fand er noch Bauherren. Hier entstand eine Wohnung, die bis unter das Dach geht, sowie eine Einliegerwohnung. Foto: Johannes-Maria Schlorke

Wo die Bauern einst Getreide lagerten, hat der Architekt Christoph Manderscheid in Tübingen lichtdurchflutete Doppelhaushälften für zwei Familien geschaffen.















Die Sandsteinplatten saugen die Wärme der Sonnenstrahlen geradezu auf. Fast wie ein Schwamm Wasser absorbiert. Das klastische Sedimentgestein ist einem solchen in seiner Struktur freilich auch gar nicht so unähnlich; rau, leicht porös und eben warm fühlt sich der Sandstein an einem sonnigen Tag unter den nackten Fußsohlen an.