Die Sirene des Luftalarms schallt über den Mailänder Platz, dazwischen Schreie. Dann liegen Menschen mit rotverschmierten weißen t-Shirts auf dem Boden. Zwischen Milaneo und Bibliothek haben rund hundert Teilnehmer auf den Krieg in der Ukraine mit einer Performance aufmerksam gemacht. Anlass der Aktion war der Beschuss eines Einkaufszentrums in der ukrainischen Stadt Krementschuk am Dienstag.

Unter den Teilnehmern waren viele ukrainische Geflüchtete, vor allem Frauen. Gekommen ist auch Vladyslav Zazoba. Er wohnt in Stuttgart und hat Familie in der Ukraine. „Wir wollen dass die Leute erfahren, was in der Ukraine passiert ist“, erklärt er, während er eine ukrainische Fahne um die Schultern trägt.

„Sie lachten, sie redeten, und dann schlug die Rakete ein“, erklärte die Rednerin Tetiana Trofusha, die die Aktion mit organisiert hat, aus der Ukraine stammt und in Stuttgart lebt. Nach ukrainischen Angaben sind dabei mindestens 18 Menschen gestorben.

Bewegender Protest am Milaneo

Der Platz der Performance war wohl gewählt. „Jetzt stell dir vor, das Einkaufszentrum ist das Milaneo“, rief Trofusha den Passanten zu. Und der Angriff auf das Einkaufszentrum sei nur eines der jüngeren Beispiele. Die Rednerin verwies auf zahlreiche weitere Raketenangriffe, bei denen Zivilisten umgekommen seien. Sie nannte Zahlen von Opfern. „Aber Zahlen haben keine Namen, wir können uns schwer vorstellen, welche Schicksale dahinter stecken“, sagte Trofusha. Deshalb verlas sie Zeugenberichte aus einzelner Schicksale aus der Ukraine.

Schockierend waren für die Organisatoren auch die Kommentare aus russischen Chats, die denen die Teilnehmer Hass gegen die Ukrainer zum Ausdruck brachten. „Sie töten uns, weil sie uns hassen“, meint Trofusha. Es sei ein Genozid. Die Demonstrierenden legten Schilder nieder. Die Performance wurde mehrfach wiederholt.

Nach rund einer Stunde war die Aktion zu Ende. Die Organisatoren waren zufrieden mit der Resonanz. Die Performance sei kurzfristig über Chatgruppen geplant worden. „Wir sind froh, dass so viele gekommen sind“, sagte die Rednerin nach dem Ende der rund einstündigen Aktion.