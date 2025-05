Schockanruf in Ostfildern: Polizei sucht in Stuttgart mit Helikopter nach Trickbetrügern

Polizei sucht in Stuttgart mit Helikopter nach Trickbetrügern

Schockanruf in Ostfildern

1 Die Polizei hat mit einem Hubschrauber nach Trickbetrügern gefahndet (Archivbild). Foto: imago images/onw-images

Nach einem Schockanruf macht sich die Polizei per Helikopter auf die Suche nach Trickbetrügern in Stuttgart – doch die Geldbotin entkommt.











Mit einem Helikopter hat die Polizei am Dienstagabend in Stuttgart nach einer Trickbetrügerin gesucht, die offenbar Geld bei einem Opfer abgeholt hat. Das teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Redaktion am Abend mit.

Der Hubschrauber war gegen 20 Uhr unter anderem über der Universität Hohenheim unterwegs und kreiste über dem botanischen Garten. Außer dem Helikopter waren nach Angaben der Sprecherin zahlreiche weitere Einsatzkräfte auf der Suche nach der Betrügerin, die einer Seniorin aus Kemnat in Ostfildern (Kreis Esslingen) die Beute entwendet haben soll.

Täter holen Beute nach Schockanruf im Kreis Esslingen ab

Die Seniorin war laut Polizeiangaben das Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Bei dieser Masche rufen Betrüger meist ältere Menschen an und erzählen erfundene Horrorgeschichten, bevor eine Geldübergabe stattfindet.

Wie in anderen Fällen auch, erzählte ein Täter am Telefon, dass ein Angehöriger aufgrund eines tödlichen Unfalls verhaftet worden sei – und nur bei Zahlung einer Kaution wieder auf freien Fuß gelassen werde. Dass es keine Kaution in Deutschland gibt, scheint der Frau nicht bewusst gewesen zu sein. Sie übergab einer Geldbotin gegen 19 Uhr sowohl Geld als auch Wertgegenstände.

Ein Nachbar war laut Polizei allerdings auf die Übergabe aufmerksam geworden und wählte den Notruf. Die Einsatzkräfte sicherten auf der Flucht der mutmaßlichen Geldbotin die Beute. Die Trickbetrügerin entkam allerdings trotz der eingeleiteten Fahndung.

Polizei sucht Zeugen

Sie soll etwa 1,60 Meter groß und 30 bis 40 Jahre alt sein. Sie habe einen hellbraunem Pferdeschwanz, ein helles langärmliges Oberteil, eine Jeans und eine braune Luis-Vuitton-Umhängetasche getragen. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Geldabholerin mit einem Taxi aus Stuttgart angereist. Zeugen und mögliche weitere Opfer werden gebeten sich unter der Nummer 0711/70913 bei der Polizei zu melden.

Täter erbeuten mit solchen Schockanrufen immer wieder enorme Summen. Neben der Unfallgeschichte erfinden die Betrüger auch oft Geschichten von vermeintlichen Diebesbanden, die in der Nachbarschaft umherziehen sollen. Die Anrufer geben sich als Polizisten aus, die anbieten, den Schmuck und das Geld der Opfer in Sicherheit zu bringen.